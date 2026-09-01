Marković za N1: Nitko nema monopol na Hrvatsku. Ni HDZ, ni DP, Thompson, Štimac...

"I ja obnašam izvršnu dužnost već u četvrtom mandatu. Suočila sam se sa svakakvim situacijama, nisu sve bile lijepe. Ja od odgovornosti nikad ne bježim, a to je razlika od ovoga što nam danas prodaje Andrej Plenković i načina upravljanja koje ja podupirem. Ne miješam se u javne nabave, ne kadroviram zato što je netko u nekoj stranci, gledam je li sposoban ili nije. Ali, svakako ne bih bježala od svojih ljudi", rekla je.