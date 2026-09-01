tko je veći domoljub?
Marković za N1: Nitko nema monopol na Hrvatsku. Ni HDZ, ni DP, Thompson, Štimac...
Saborska zastupnica SDP-a i gradonačelnica Supetra Ivana Marković gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak, gdje je komentirala opasni otpad u Gospiću, gospodarenje otpadom, kao i koncert Marka Perkovića Thompsona.
Gordan Grlić Radman je razgovarao s našom Katarinom Plantak i izjavio da je Marko Perković Thompson na koncertu pjevao lijepe domoljubne pjesme, da će i dalje imati koncerte u Hrvatskoj, ali i inozemstvu.
"Od koncerta u Zagrebu, HDZ vidi samo jednu stranu cijele ove situacije u kojoj je Thompson samo jedan mali, mali dio. Oni vide broj ljudi koji dolazi, ali ne vide sve ono što se dešava u prvom planu, a to je relativizacija ustaštva, sporni pozdravi i cijela podjela koja se stvorila u društvu", poručila je.
Marković kaže da je jasno da jedan dio naših sugrađana nikad neće prihvatiti ustaški pozdrav "Za dom spremni" kao nešto što hrvatski narod spaja i ujedinjuje.
"Nitko nema monopol na Hrvatsku. Nema ni HDZ, nema ni Andrej Plenković, DP, pa Thompson, evo sad i Štimac koji je aktualni. Oni se svi predstavljaju kao najveći Hrvati, vole nam dijeliti lekcije o tome tko voli, a tko ne voli Hrvatsku, što je domoljubno, što nije", rekla je.
Naglasila je da je ovo dio šire slike i da moramo prestati razgovarati samo o pojedinačnim incidentima, o nekom koncertu ili pjevaču.
"Situacija u državi je takva da je korupcija, kriminal, relativizacija ustaštva, ako hoćete i zabrana festivala, ministri koji bi glasnoj manjini zatvarali usta. To više nisu izolirani ekscesi, to je jedna politička atmosfera koja se stvara u Hrvatskoj koju podupire režim Andreja Plenkovića i koji ju tolerira. Samo s jednim ciljem, da održi vlasti radi osobnog interesa. I uz to prikriva kriminal, korupciju, sad zatrpavanje otpada. Bez odgovornosti i samo pamfleti", istaknula je gradonačelnica Supetra.
Govoreći o nedavnom istupu nekadašnjeg reprezentativca i izbornika Igora Štimca, koji nije isključio svoj ulazak u politiku, Marković je rekla:
"Ma, njega uopće ne želim komentirati. Ja ću komentirati prosvjed i situaciju koja se stvorila u Hrvatskoj. Vratit ću se do imenovanja glavnog državnog inspektora, osoba koja ga je imenovala, koja je imenovala Beroša, Žalac, ministre i državne tajnike koji su završili u zatvorima ili pod optužnicama je - Andrej Plenković".
Podsjetila je da je Plenković u Vladu doveo i Domovinski pokret. "Evo, vidimo što se dešava kad politički nedorasli i institucionalno neodgovorni kadrovi dobiju neke ozbiljne funkcije. Mi govorimo o tome da konstantno pomičemo neke granice. Pomakla se granica kad je davno uhićen HDZ-ov premijer, kad je HDZ pravomoćno osuđen za kriminal i korupciju", rekla je.
Dodala je da je nedavno pomaknuta još jedna bitna granica "kad je ministar kad je ministar kodnog imena "Mali" preko bolnice pljačkao sustav, dok naši sugrađani čekaju godinama pregled. Sada se pomakla granica da se HDZ-ov, dakle kadar koje je imenovao Plenković, glavni državni inspektor u pivnici dogovarao primanje mita da bi okrenuo glavu kod zakapanja otpada. Ne znam što više reći, ovdje nema nikakve ideologije".
Marković je postavila pitanje: "Je li veći domoljub onaj koji najglasnije viče "Hrvatska", koji maše zastavama i pjeva domoljubne pjesme, ili je domoljub onaj koji ne dopušta da se hrvatska zemlja i tlo zatrpavaju ilegalnim otpadom i da se naši sugrađani truju. Pozivam sve one koji vole svoju domovinu i koji su istinski domoljubi da dođu 5. rujna na prosvjed, da ponesu hrvatsku zastavu i kažu što misle o ovim postupcima koji su očito pod pokroviteljstvom Vlade Andreja Plenkovića".
Upitana bi li ona, da je premijerka i da joj u Zagreb dolaze ljudi koji artikuliraju nezadovoljstvo, izašla pred te ljude, odgovorila je:
"I ja obnašam izvršnu dužnost već u četvrtom mandatu. Suočila sam se sa svakakvim situacijama, nisu sve bile lijepe. Ja od odgovornosti nikad ne bježim, a to je razlika od ovoga što nam danas prodaje Andrej Plenković i načina upravljanja koje ja podupirem. Ne miješam se u javne nabave, ne kadroviram zato što je netko u nekoj stranci, gledam je li sposoban ili nije. Ali, svakako ne bih bježala od svojih ljudi", rekla je.
"Nije normalno da nakon svih ovih afera koje su se dešavale, nakon sklanjanja Sopte, Beroša, Mikulića, da nitko ne može preuzeti odgovornost. HDZ-ova je mantra - "to je taj pojedinac". Pa koliko takvih pojedinaca treba biti da već govorimo o sustavu? Ne govorimo to mi, jer je vrlo jasno da postoji pravomoćna presuda HDZ-u za kriminal", istaknula je i dodala da bi stala ispred građana te ponudila neke odgovore.
Marković je istaknula da i u stranci i u županiji razgovaraju o ozbiljnoj politici zbrinjavanja otpada.
"Došli smo u situaciju da kolega Paunović iz Makarske više nema gdje odvoziti smeće. Karepovac je odbio primiti otpad zbog kapaciteta, gradovi nemaju gdje nositi otpad. Za Makarsku je odvoz na neko drugo mjesto u deset godina trošak bio oko tri milijuna eura. I mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju da otok Brač neće imati gdje nositi otpad. Odgovornost za to što projekt Lećevice nije realiziran je isto na HDZ-u", rekla je.
Ante Sanader je, kaže, obećavao da će se Lećevica otvoriti 2013. godine, Tomislav Šuta 2018. godine, a Blaženko Boban prije dvije godine. Kaže da su te strukture godinama u županiji, ali i dalje nemaju odgovor kad će do otvaranja doći, kao ni koliko je novca potrošeno.
"Sustav od vrha prema dnu ne funkcionira, ne obrnuto", poručila je Marković.
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