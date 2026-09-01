Špika: Plenkoviću, probaj sa 760 eura platiti režije, pričuvu, lijekove, hranu...

Umirovljenici nisu socijalni slučaj već ljudi koji su izgradili ovu državu. Ne traže poklon, ne traže milostinju od Vlade već ono što su zaradili. Traže mirovinu od koje se može živjeti, a ne preživljavati, stoga bi bilo dobro za sve da je manje konferencija za medije uz još manje samohvale, a puno više iskrene volje za rješavanje problema.