Oglas

Vedrana Pribičević za N1

Kako Hrvatska može obuzdati inflaciju: "Postoje tri lijeka"

author
Hrvoje Krešić
|
23. lis. 2025. 14:29

Vedrana Pribičević, profesorica na Zagrebačkoj školi ekonomije I menadžmenta, je u Novom danu N1 televizije objasnila što se i zašto događa s inflacijom u Hrvatskoj, tko može na nju utjecati te kakvu ulogu u svemu igra podizanje minimalne plaće.

Oglas

Teme
N1TV VIDEO Vedrana Pribičević video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ