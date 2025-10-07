Konzultantica o problemima ruralnog razvoja: Potrošili smo puno na infrastrukturu, a malo na samu proizvodnju

Konzultantica za prehrambenu industriju Zvjezdana Blažić gostovala je u Novom danu gdje je pričala o potrebi hrvatske poljoprivrede za jačanjem konkurentnosti, raspravi Europskog parlamenta oko zajedničke poljoprivredne politike, izbijanju ASK-a, te o problemima s kojima se suočava prehrambena industrija u Hrvatskoj.

Podijeli

Oglas