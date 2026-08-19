KATASTROFA U GOSPIĆU
Kosor: Milanović ima još jednu mogućnost osim sazivanja izvanredne sjednice, ali to bi potpuno izbezumilo Plenkovića
N1 Hrvatska
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19. kol. 2026. 12:47
| Novi dan
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Bivša premijerka Jadranka Kosor je u Novom danu kod Tihomira Ladišića govorila o najavljenoj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora, ulozi predsjednika Republike Zorana Milanovića te političkoj odgovornosti za stanje u Gospiću.
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