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KATASTROFA U GOSPIĆU

Kosor: Milanović ima još jednu mogućnost osim sazivanja izvanredne sjednice, ali to bi potpuno izbezumilo Plenkovića

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N1 Hrvatska
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19. kol. 2026. 12:47
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Bivša premijerka Jadranka Kosor je u Novom danu kod Tihomira Ladišića govorila o najavljenoj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora, ulozi predsjednika Republike Zorana Milanovića te političkoj odgovornosti za stanje u Gospiću.

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Teme
jadranka kosor n1 hrvatska n1tv novi dan video

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