S INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ
Lana Vujica: Ministarstvo izmjenama zakona stvara radnu snagu bez budućnosti i tjera mlade iz znanosti
Uvođenje takozvanog „projektnog asistenta“ kroz hitne izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) najapsurdnija je odluka u resoru u posljednjih 35 godina, kojom se urušava temelj znanstvenog sustava, upozorila je u Novom danu kod Hrvoja Krešića dr. sc. Lana Vujica s Instituta Ruđer Bošković i članica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.
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