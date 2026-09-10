Slaven Dobrović za n1
"Martini Dalić sam nosio Plan za gospodarenje otpadom, ali nije pustila da prođe. Zašto? Zbog klijentele"
Profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović (DOMiNO) bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je komentirao slučaj opasnog otpada u Gospiću i stanje sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 4 h
Najnovije
Oglas
Oglas