"Martini Dalić sam nosio Plan za gospodarenje otpadom, ali nije pustila da prođe. Zašto? Zbog klijentele"

Profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović (DOMiNO) bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je komentirao slučaj opasnog otpada u Gospiću i stanje sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

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