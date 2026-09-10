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Slaven Dobrović za n1

"Martini Dalić sam nosio Plan za gospodarenje otpadom, ali nije pustila da prođe. Zašto? Zbog klijentele"

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N1info
|
10. ruj. 2026. 11:20
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Profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu te bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović (DOMiNO) bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je komentirao slučaj opasnog otpada u Gospiću i stanje sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

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n1 tv n1tv nina kljenak novi dan slaven dobrović video

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