Milorad Pupovac: Strah me za budućnost ove zemlje

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac bio je gost u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao političke događaje među kojima su, otkazivanje festivala u Benkovcu, prijetnje književniku Jergoviću, Thompsonov koncert, ustaški povici u Saboru...

