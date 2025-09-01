"Imamo ozbiljan problem"
Milorad Pupovac: Strah me za budućnost ove zemlje
N1 Hrvatska
|
01. ruj. 2025. 12:02
| Novi dan
|
0komentara
Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac bio je gost u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao političke događaje među kojima su, otkazivanje festivala u Benkovcu, prijetnje književniku Jergoviću, Thompsonov koncert, ustaški povici u Saboru...
