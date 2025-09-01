Oglas

"Imamo ozbiljan problem"

Milorad Pupovac: Strah me za budućnost ove zemlje

author
N1 Hrvatska
|
01. ruj. 2025. 12:02

Predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac bio je gost u Novom danu kod naše Nine Kljenak i komentirao političke događaje među kojima su, otkazivanje festivala u Benkovcu, prijetnje književniku Jergoviću, Thompsonov koncert, ustaški povici u Saboru...

Oglas

Teme
Milorad Pupovac N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ