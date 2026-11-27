Marko Prpic/PIXSELL

Klizište na zagrebačkom Bijeniku aktiviralo se prije nekoliko dana i proširilo na više od 30 metara, zbog čega je dio stanara okolnih kuća morao napustiti svoje domove, a Grad Zagreb izvijestio je kako je riječ o starom klizištu na privatnim parcelama, za čije su održavanje i zaštitu prvenstveno odgovorni vlasnici zemljišta.

Podijeli

Oglas

"Klizište na području Bijenika staro je klizište koje zahvaća privatne parcele. S obzirom na to da se klizište nalazi na privatnim parcelama, odgovornost za održavanje zemljišta, sustava odvodnje i poduzimanje potrebnih mjera zaštite prvenstveno je na vlasnicima zemljišta", naveo je Grad na upit Hine.

Grad je pritom odbacio tvrdnje da je puknuće gradske vodovodne cijevi prošle godine utjecalo na statiku kuće, ističući kako je riječ o objektu "koji nije propisno građen s obzirom na lokaciju evidentiranog klizišta na kojem se nalazi".

Nakon saznanja o događaju, dodaju iz Grada, gradske službe, Ravnateljstvo civilne zaštite i građevinska inspekcija Državnog inspektorata obišli su potencijalno ugrožene lokacije u ulicama Bijenik i Podfuščak, pri čemu su stanari obaviješteni o mogućoj opasnosti i ponuđen im je privremeni smještaj.

Uzroci aktualnog klizanja tla bit će poznati nakon stručne procjene, odnosno nakon što geotehničari i geolozi pregledaju teren i građevine. Oni će procijeniti i rizik od njegova širenja, sigurnost prometovanja, korištenja okolnih objekata te predložiti potrebne hitne mjere, dodaju iz Grada.

Klizište na području Bijenika zahvatilo je više od 30 metara, a zbog opasnosti dio stanara okolnih kuća i zgrada morao je napustiti svoje domove.

Prema medijskim izvješćima, građevinska inspekcija na pojedine je objekte postavila upozorenja o opasnosti od obrušavanja, zaštitne trake i naložila evakuaciju. Kuća na Bijeniku 16 opasno je nagnuta, a na okolnim objektima pojavile su se pukotine, dok su se niz padinu urušavali dijelovi tla.