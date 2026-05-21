Rekordan broj oboljelih od dvije opasne spolne bolesti

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti izvijestio je o više od 106.000 slučajeva gonoreje u Europi u 2024. godini, što je porast od 4,3 posto u odnosu na prethodnu godinu i preko 300 posto od 2014. godine. Ovo je bila najviša zabilježena stopa otkako je agencija počela pratiti spolno prenosive infekcije 2009. godine, piše Politico.