Novi prosvjed u Splitu: Građanska inicijativa protiv broda s azbestom

Građanska inicijativa Zdravi grad Split za večeras u 19 je najavila novi prosvjed zbog broda s azbestom Moby Drea, koji se nalazi u splitskom škveru. Blaž Linić iz inicijative poručuje kako je cilj poslati snažnu poruku da se Split ne miri sa situacijom u kojoj se našao kontra svoje volje.

Podijeli

Oglas