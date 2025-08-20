Blaž Linić
Novi prosvjed u Splitu: Građanska inicijativa protiv broda s azbestom
Građanska inicijativa Zdravi grad Split za večeras u 19 je najavila novi prosvjed zbog broda s azbestom Moby Drea, koji se nalazi u splitskom škveru. Blaž Linić iz inicijative poručuje kako je cilj poslati snažnu poruku da se Split ne miri sa situacijom u kojoj se našao kontra svoje volje.
