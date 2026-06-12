PRITISAK NA PREMIJERA
Starmer nakon ministrove ostavke: "Neću odustati!"
Britanski premijer Keir Starmer u petak je odbacio optužbe da je izgubio autoritet na svojoj dužnosti, i najavio borbu za zadržavanje svoje pozicije, dodajući da će svatko tko namjerava zamijeniti ga morati suočiti se s istim financijskim ograničenjima.
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Komentirao je to dan nakon što je ministar obrane John Healey zadao novi udarac već oslabljenoj Starmerovoj poziciji davanjem ostavke i optužbama da premijer nije u stanju osigurati resurse nužne za nacionalnu sigurnost.
Kritizirao je i čvrstu ruku kojom upravlja ministrima.
"Neću odustati", rekao je Keir Starmer za BBC, oglasivši se prvi put od Healeyjeve šokantne ostavke.
Očekuje da će stranački suparnici pokrenuti postupak kako bi ga se smijenilo u nadolazećim tjednima ili mjesecima.
"Tko god bio premijer, suočit će se s istim nemilim vjetrovima"
Starmer je rekao da će se boriti protiv svih prijetnji.
"Da budem jasan: ne radi se o taštini, ne radi se o tvrdoglavosti. Radi se o vrlo dubokom osjećaju dužnosti. Izabran sam da služim ovoj zemlji, unatoč teškim okolnostima. To je ono što sada radim“, rekao je.
Starmer je odbacio Healeyjeve kritike, rekavši da su obrana i sigurnost njegovi glavni prioriteti i da će one to i ostati svaki put kad vlada bude morala donositi odluke o potrošnji u budućnosti.
Rekao je da je već donio "oštre“ odluke o smanjenju proračuna drugih sektora kako bi se više novca uložilo u obrambena ulaganja.
"Tko god bude premijer, suočit će se s istim vjetrovima koji nemilo pušu s kojima se suočavam i ja. Ništa se od toga neće promijeniti“, upozorio je Starmer.
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