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HRVOJE DOLENEC

Paradoks na tržištu nekretnina: "Najmanje se gradi tamo gdje je najveća potražnja"

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N1 Info
|
15. lis. 2026. 13:47
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Ekonomist i jedan od autora Nekretninskog pulsa te direktor makroekonomskih i tržišnih analiza u Zagrebačkoj banci Hrvoje Dolenec, u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, objasnio je što se događa na tržištu nekretnina.

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Teme
hrvoje dolenec n1 tv novi dan video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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