HRVOJE DOLENEC
Paradoks na tržištu nekretnina: "Najmanje se gradi tamo gdje je najveća potražnja"
Ekonomist i jedan od autora Nekretninskog pulsa te direktor makroekonomskih i tržišnih analiza u Zagrebačkoj banci Hrvoje Dolenec, u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića, objasnio je što se događa na tržištu nekretnina.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Vijesti
|
prije 40 min.
Oglas
Oglas