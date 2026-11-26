"antisrpska politika"
Dodik osudio rezoluciju o Vukovaru: "Cinizam i povijesni revizionizam"
Lider vladajuće stranka u Republici Srpskoj Milorad Dodik u četvrtak je koristeći krajnje uvredljiv rječnik osudio donošenje rezolucije o sjećanju na žrtvu Vukovara u Euoropskom parlamentu, a sve Hrvate označio je sljednicima genocidne i anticivilizacijske prakse.
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U objavi na plaformi X Milorad Dodik je nakon usvajanja rezolucije o Vukovaru u Europskom parlamentu napisao kako je to "cinizam i povijesni revizionizam".
"Europski parlament je usvajanjem takozvane rezolucije o Vukovaru demonstrirao svu snagu cinizma i revizionizma povijesti. Nastavlja s antisrpskom politikom i pokušajem da događajima iz raspada Jugoslavije sakrije kriminalni, genocidni i anticivilizacijski pečat koji su 20. stoljeću dali glavni promotori te politike - a posebice kada se govori o Hrvatima ili njihovim mentorima Nijemcima", napisao je Dodik.
Opsadu, razaranje i zločine koje su JNA i pripadnici srpskih paravojnih postrojbi počinili nad zarobljenicima nakon pada Vukovara nazvao je "jednom ratnom epizodom".
Zastupnicima u Europskom parlamentu koji su izglasali rezoluciju predbacio je da ne govore o genocidu nad Srbima, odnosno o njihovu progonu iz Krajine, Slavonije i Baranje.
"Ovom ste rezolucijom svakom zločincu nad srpskim djetetom u Drugom svjetskom ratu ili u zločinačkim akcijama Bljesak i Oluja, dali aboliciju", napisao je Dodik.
Europarlamentarcima je dodatno predbacio "antirusku histeriju" uz uvredu da su "bezobrazni i bezobzirni" kao i da pokazuju "zločinačku namjeru" nijekanja srpskih žrtava.
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