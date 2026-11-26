"Europski parlament je usvajanjem takozvane rezolucije o Vukovaru demonstrirao svu snagu cinizma i revizionizma povijesti. Nastavlja s antisrpskom politikom i pokušajem da događajima iz raspada Jugoslavije sakrije kriminalni, genocidni i anticivilizacijski pečat koji su 20. stoljeću dali glavni promotori te politike - a posebice kada se govori o Hrvatima ili njihovim mentorima Nijemcima", napisao je Dodik.