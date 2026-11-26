"dvostruka mjerila"
Habijan prozvao oporbu, posebno izdvojio jednog zastupnika: “Potpuno se izgubio, licemjeran je"
Ministar pravosuđa Damir Habijan prozvao je u četvrtak oporbu zbog dvostrukih kriterija i licemjerstva, ustvrdivši da jedno govore kad EPPO zaključuje nagodbe s okrivljenicima, a drugo kada domaće tužiteljstvo zaključuje nagodbe, kao u slučaju bivših državnih dužnosnica Pleslić i Žalac.
Oporbeni saborski zastupnici komentirali su ranije u četvrtak nagodbe za bivšu državnu tajnicu Josipu Pleslić i nekadašnju ministricu Gabrijelu Žalac u aferi Vjetroelektrane, ocijenivši kako se nagodbe za koruptivna kaznena djela dužnosnika moraju ukinuti jer javnost u tom slučaju ne sazna istinu pa tako nikada neće saznati ni tko je AP u prepisci između njih dvije.
Damir Habijan rekao je novinarima da je vidio danas neke nastupe oporbenih političara, dodavši da su mu pogotovo ostali u sjećanju navodi oporbenih političara koji su do nedavno u Hrvatskom saboru govorili da hrvatsko pravosuđe treba zapaliti, srušiti bagerom, da treba vješati ljude.
Dodao je da su na današnjoj sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje borbe protiv korupcije neki od tih istih oporbenih političara govorili da treba poštovati i jačati institucije.
“To je samo dokaz zapravo dvostrukih kriterija i licemjerstva koje dolazi od strane oporbenih političara”, rekao je ministar, naglasivši da to nisu govorili kada EPPO zaključuje takve nagodbe sa okrivljenicima, ali kad domaće tužiteljstvo zaključuje nagodbe, onda je to sporno.
Habijan je među oporbenim političarima izdvojio predsjednika Mosta Nikolu Grmoju za kojega je rekao da je danas govorio da nagodbe nisu dobre, a ranije je hvalio rad EPPO-a i europskih delegiranih tužitelja i u slučaju zaključenja nagodbe.
”Danas mu to ne odgovara, danas zaziva rušenje institucija, nacionalnih institucija, državnih institucija i pravosudnih institucija u Republici Hrvatskoj”, rekao je Habijan.
Pozvao ga je da se odluči ostaje li pri onome što je govorio prije godinu ili dvije, ili mu odgovara ovo što govori danas. “Potpuno se izgubio i potpuno ima dvostruke kriterije, licemjeran je i govori ono što zapravo misli da javnost želi čuti. I to nije dobro. Nije dobro ako želimo stvarati jake, čvrste pravosudne institucije”, poručio je Habijan.
Ministar je ponovio da je nagodba jedan od mehanizama koje tužiteljstvo ima i može koristiti ako je opravdano i želi da se postupak što prije okonča.
Naglasio je da je europski delegirani tužitelj dosta svojih slučajeva zaključilo upravo nagodbom, podsjetivši na slučajeve Žalac i softver, subvencijske prijevare te slučaj u geodeziji. “To su sve slučajevi gdje je postojala nagodba, tako da ovo, ja bih rekao, nije ništa neuobičajeno”, rekao je Habijan.
Josipa Pleslić i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac priznale su u četvrtak krivnju u glavnom kraku afere Vjetroelektrane te su sporazumno osuđene na blaže kazne, kao i bivši pomoćnik ministra gospodarstva Domagoj Validžić.
Pleslić je dobila kaznu bezuvjetnog zatvora od godine i deset mjeseci te sporednu novčanu kaznu od 60.000 eura. Uz to, dužna je vratiti imovinsku korist od 209.000 eura. Žalac je osuđena na bezuvjetnu kaznu zatvora od jedne godine, dok je Validžiću izrečena uvjetna kazna od 10 mjeseci, uz rok kušnje od dvije godine.
Uskok ih je teretio da su, koristeći politički utjecaj, nezakonito pogodovali poduzetniku Milenku Bašiću, investitoru u vjetropark Krš-Pađane. Pleslić i Žalac su bile optužene i da su intervenirale kako bi Bašićevoj tvrtki osigurale kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 130 milijuna eura.
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