Pozvao ga je da se odluči ostaje li pri onome što je govorio prije godinu ili dvije, ili mu odgovara ovo što govori danas. “Potpuno se izgubio i potpuno ima dvostruke kriterije, licemjeran je i govori ono što zapravo misli da javnost želi čuti. I to nije dobro. Nije dobro ako želimo stvarati jake, čvrste pravosudne institucije”, poručio je Habijan.