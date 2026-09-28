politički tajnik Mosta
Pervan: Bandićeva vlast je napravila veliku štetu Zagrebu, ali sadašnja vlast tu štetu ne sanira
Branimir Pervan, politički tajnik Mosta i profesor na FER-u, bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o prometnim problemima i mogućim rješenjima.
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