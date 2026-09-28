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politički tajnik Mosta

Pervan: Bandićeva vlast je napravila veliku štetu Zagrebu, ali sadašnja vlast tu štetu ne sanira

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 10:35
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Branimir Pervan, politički tajnik Mosta i profesor na FER-u, bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o prometnim problemima i mogućim rješenjima.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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