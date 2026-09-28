vijeća gradskih kotara
HDZ: Rezultati izbora u Splitu velika pobjeda stranke i partnera
Čelnici splitskog HDZ-a ocijenili su u ponedjeljak da su rezultati izbora za vijeća gradskih kotara velika pobjeda stranke i partnera, ustvrdivši da su građani prepoznali rad gradske vlasti predvođene gradonačelnikom Tomislavom Šutom i podržali njezin smjer.
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Na izborima za vijeća splitskih gradskih kotara u nedjelju koalicija HDZ-a i Domovinskog pokreta pobijedila je u 22 od ukupno 34 kotara, nestranačke grupe birača u deset, a koalicija SDP-a, Centra, Možemo i Direkta u četiri kotara.
Šef izbornog stožera i tajnik splitskog HDZ-a Marijan Čelan rekao je na konferenciji za novinare kako je riječ o velikoj pobjedi HDZ-a i partnera.
"Prije ovoga smo imali vlast u 16 kotara, s time da smo 2021. imali 14, pa na ponovljenim izborima još dva. Sada smo u koaliciji imali 22. Imali smo 107 vijećnika, sada smo na 138", rekao je Čelan.
Svaki izbori su svojevrstan referendum pa mislim da su na ovim izborima građani pokazali da je smjer koji provodi gradonačelnik Šuta dobar za naše građane i Split, dodao je.
Šuta je istaknuo kako rezultati izbora potvrđuju da građani prepoznaju rad i trud gradske vlasti i najavio nastavak komunalnih zahvata i rješavanja problema u gradskim kotarima.
"Građani su prepoznali trud i rad ljudi koji se bore za svoj gradski kotar, uz velike projekte koji se događaju u Splitu. Ja ću i dalje nastaviti obilazak svih gradskih kotareva kao i dosad", rekao je.
Osvrnuo se i na rezultat koalicije SDP-a, Centra, Možemo i Direkt, ustvrdivši da je to politička opcija koja je doživjela težak poraz zbog "destrukcije, iznošenje laži i neistina i poruka koje unose razdor i podjele među građanima".
Gradski vijećnik i kandidat HDZ-a i DP-a u kotaru Grad Bruno Stričević ocijenio je kako je pobjeda u tom kotaru posebno značajna zbog velikog fokusa na njega tijekom kampanje.
Nositelj liste HDZ-a za kotar Žnjan Jakša Balov rekao je da su birači prepoznali rad gradske vlasti, ustvrdivši da je Šuta u posljednjih godinu i pol dana pokrenuo više projekata nego bivša vlast u četiri godine.
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