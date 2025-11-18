jozo tomić
Potresno svjedočanstvo vukovarskog liječnika: "Supruzi sam se ispovijedao, njoj sam plakao"
N1 Hrvatska
|
18. stu. 2025. 12:05
| Novi dan
|
0komentara
Jozo Tomić, liječnik iz vukovarske ratne bolnice, u emotivnom i potresnom razgovoru s Ninom Kljenak u Novom danu prisjetio se ratnih vukovarskih dana
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 58 min.
Najnovije
Oglas
Oglas