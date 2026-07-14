maksim kamenjecki za n1
"Putinu ljudi nisu bitni": Ukrajinski profesor o ruskoj strategiji i nastavku rata
Profesor Maksim Kamenjecki s Instituta za međunarodne odnose u Kijevu bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o ratu u Ukrajini.
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