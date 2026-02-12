Sabina Glasovac o "Zoranovoj listi": Dva su moguća razloga zašto je to pušteno

SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac gostovala je u emisiji Novi dan. S našom Ninom Kljenak komentirala je napise Nacionala da bi predsjednik Milanović mogao tzv. "Zoranovom listom" udružiti snage s Možemo i pokušati srušiti HDZ-ovu vlast na idućim parlamentarnim izborima
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1h
Najnovije
Oglas
Oglas