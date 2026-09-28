štrajk u zagrebu
Šef Uprave ZET-a za N1 o štrajku: Nije toliko katastrofalno koliko se očekivalo
Predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović govorio je u Novom danu kod Hrvoja Krešića o štrajku gradskih službi u Zagrebu. Od ponedjeljka ujutro, naime, u štrajku su radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga.
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