mora se opravdati
Što s učenicima koji zbog štrajka nisu stigli u školu? Oglasio se Fuchs
Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs kazao je u ponedjeljak da Ministarstvo nije izdalo posebne upute zagrebačkim školama, odnosno ravnateljima zbog štrajka radnika ZET-a te dodao da će, kao i inače, svaki izostanak i kašnjenje učenika morati opravdati.
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"Nismo izdali nikakve upute. Ravnatelji su savjesni, ozbiljni ljudi, kao i svi nastavnici i učitelj. I do sada je bilo, ako učenik kasni zbog nekih problema u prometu dobije ispričan sat, tako će se škole ponašati i sada“, rekao je Fuchs.
Naglasio je da će se, kao i inače, svako kašnjenje i izostanak morati pravdati. "Nismo izdali nikakvo automatsko opravdanje", rekao je ministar na događaju kojim je obilježen početak suradnje i uspostave studijskog programa posvećenog videoigrama u Zagrebu.
Oko 35.500 srednjoškolaca u Zagrebu prvoga dana štrajka ostalo je bez osnovnog prijevoza do škole. Zbog toga su mnogi roditelji odlučili da ostave djecu kod kuće. Roditelji imaju pravo opravdati do tri dana izostanka djeteta, no i iz škola najavljuju kako danas neće posebno pratiti izostanke. Uostalom, u problemu je i veliki broj učiteljica, nastavnika, te drugih zaposlenih u školama.
Dio ih se organizira po grupama na društvenim mrežama, koriste taksije, Bajs. Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga i član Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za Grad Zagreb, ističe kako je on zasad zadovoljan dolaskom učenika i nastavnika.
"Od oko 1050 učenika, nije ih došlo oko 300. Nastavnici su uspjeli doći svi. To je iznad mojih očekivanja. Najveći problem imaju učenici putnici iz okolnih gradova povezanih ZET-om, Velika Gorica, Zaprešić. Njih najviše fali" kazao je ujutro novinarki 24sata Ani Dasović.
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