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"PROVJERILI SMO DOJAVU"

Roditelji iz Zagreba zabrinuti zbog snimke učenika s puškom. Policija: Postupali smo odmah

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N1info
|
28. ruj. 2026. 11:17
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učionica
Ilustracija: DeltaWorks/Pixabay

Policija je u petak postupala nakon dojave o rizičnom ponašanju učenika u jednoj školi na području Novog Zagreba, dok je među roditeljima zabrinutost izazvala snimka na kojoj se navodno vidi učenik s puškom.

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Indexu se obratio roditelj učenika jedne novozagrebačke škole nakon što je, prema njegovim tvrdnjama, jedan učenik na TikToku objavio snimku na kojoj dječak pušku stavlja u torbu za gitaru i odlazi prema školi.

Isti je roditelj tvrdio i da je kod učenika pronađen popis s imenima otprilike deset učenika, koji je opisao kao "listu za odstrel". Prema njegovim navodima, snimka je nastala kao reakcija na maltretiranje.

Policija nije potvrdila te konkretne navode.

Policija: Reagiralo se na vrijeme

Iz Policijske uprave zagrebačke odgovorili su Indexu da su nakon dojave provjerili slučaj i prikupili potrebne obavijesti.

"Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke obavili su provjere i prikupili obavijesti na temelju dojave, 25. rujna o rizičnom ponašanju učenika u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Novog Zagreba", odgovorili su.

"Brzom i kvalitetnom suradnjom odgojno-obrazovne ustanove i Policijske uprave zagrebačke, reagiralo se na vrijeme i preventivno, a daljnji rad se nastavlja u suradnji s nadležnim institucijama", dodali su.

Policija je pritom istaknula da dojave i informacije onasilnom ponašanju mladih ili ponašanju koje bi moglo ugroziti druge, posebno kada je riječ o školama, istražuje prioritetno i detaljno te prema potrebi poduzima odgovarajuće mjere.

Medije su pozvali na odgovorno izvještavanje i upozorili na potrebu suzdržavanja od objavljivanja neprovjerenih i senzacionalističkih informacija.

Ravnatelj roditeljima: Ponekad se šire informacije koje nisu u potpunosti vjerodostojne

Roditelj koji se obratio Indexu proslijedio je i poruku koju je ravnatelj škole nakon događaja poslao roditeljima.

U poruci ravnatelj navodi da je škola postupila prema važećim propisima te da za učenike tijekom boravka u školi "ne postoji nikakva sigurnosna ugroza".

Roditelje je pozvao da imaju povjerenja u školu, istaknuvši da se ponekad šire informacije koje "nisu u potpunosti vjerodostojne".

Također ih je pozvao da djeci koja zbog događaja osjećaju zabrinutost ili nelagodu pruže potrebnu podršku.

Index je u petak poslao upit školi, a odgovor će objaviti kada ga zaprimi.

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Teme
lista za odstrel učenik s puškom učeničko nasilje zagrebačka policija školska sigurnost

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