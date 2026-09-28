posjet Francuskoj
Papa u pratnji Rafalea, govorio o "pošasti" seksualnog zlostavljanja
Papa Lav XIV. stigao je u ponedjeljak ujutro u Metz, gdje namjerava dati europski ton četvrtom i posljednjem danu svog posjeta Francuskoj, u prisutnosti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji će na kraju prisustvovati i misi.
Nakon leta, djelomično praćenog s dva borbena zrakoplova Rafalea francuskog ratnog zrakoplovstva, američki papa stigao je ubrzo nakon 9 sati u zračnu luku Metz-Nancy-Lorraine, gdje ga je na pisti dočekao ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez.
Francuski predsjednik putuje u regiju Moselle i prisustvovat će misi poslijepodne, objavilo je predsjedništvo u ponedjeljak rano ujutro. Macron nije prisustvovao velikoj misi u subotu u Parizu, za razliku od premijera Sébastiena Lecornua i brojnih drugih političkih osoba, od centra do krajnje desnice.
Upravo u pograničnim područjima, obilježenim ratovima, gdje je pokopan Robert Schuman (1886.-1963.), jedan od osnivača Europe, kojeg Katolička crkva trenutno proglašava blaženim, američki će papa zaključiti svoj prvi posjet Francuskoj.
Očekuje se da će Lav XIV., u ovom razdoblju geopolitičkih napetosti, pozvati Europu da ponovno otkrije temelje svog stvaranja kako bi donijela mir kontinentu. Ovu će poruku prvo uputiti na međureligijskom sastanku, a zatim i na sastanku posvećenom miru i korijenima Europe.
Na ovom će sastanku, na poziv Elizejske palače, koja je pozvala sve šefove država i vlada EU, prisustvovati, između ostalih, princ Albert II. od Monaka, veliki vojvoda Guillaume od Luksemburga i Luc Frieden, premijer Luksemburga.
Dan će također biti obilježen posljednjom vožnjom papamobilom među tisućama vjernika i misom u 16 sati u katedrali Saint-Étienne, dragulju gotičke umjetnosti.
1,3 milijuna vjernika
Dočekan s golemim entuzijazmom tijekom prva tri dana svog putovanja, u Parizu, a zatim u Lourdesu, Lav XIV. nastojao je prenijeti snažne poruke o skrbi za kraj života i sekularizmu tijekom svog prvog posjeta Francuskoj.
Također je uputio nekoliko apela za mir, za obranu dostojanstva prognanika i za kontrolu porasta umjetne inteligencije.
S nestrpljenjem iščekivan da se pozabavi pitanjem seksualnog zlostavljanja u Crkvi, posebno osjetljivom temom u Francuskoj pet godina nakon izvješća koje je procijenilo broj maloljetnih žrtava unutar Crkve od 1950. na 330.000, američki je papa u nedjelju u Lourdesu jasno pozvao francuske biskupe da "nastave" svoje napore protiv "pošasti" seksualnog zlostavljanja "uz održavanje najveće moguće budnosti".
Tijekom dvosatnog sastanka iza zatvorenih vrata sa sedam žrtava, Lav XIV pokazao je "veliku promjenu svijesti" i priznao "sistemsku" prirodu ovog zlostavljanja, o čemu je petero njih izvijestilo na konferenciji za novinare, navodi agencija France Presse.
Dva mjeseca nakon što je u Francuskoj usvojen zakon kojim se uspostavlja pravo na potpomognuto umiranje, Papa je također snažno ponovio protivljenje Crkve eutanaziji, smatrajući da je "nemoguće smatrati normalnim oduzeti život".
Prolazak kroz mnoštvo ljudi u Papamobilu, masovne mise, bdijenje s mladima na Stade de Franceu, Lav XIV (71), privlačio je ogromne gužve gdje god je išao, što svjedoči o njegovoj popularnosti 16 mjeseci nakon izbora za poglavara Katoličke crkve. Ukupno, prema podacima koje je objavio Vatikan, više od 1,3 milijuna ljudi došlo je do sada da ga upozna tijekom posjeta koji je započeo u petak.
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