Papa u pratnji Rafalea, govorio o "pošasti" seksualnog zlostavljanja

Prolazak kroz mnoštvo ljudi u Papamobilu, masovne mise, bdijenje s mladima na Stade de Franceu, Lav XIV (71), privlačio je ogromne gužve gdje god je išao, što svjedoči o njegovoj popularnosti 16 mjeseci nakon izbora za poglavara Katoličke crkve. Ukupno, prema podacima koje je objavio Vatikan, više od 1,3 milijuna ljudi došlo je do sada da ga upozna tijekom posjeta koji je započeo u petak.