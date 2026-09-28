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U susjedstvu prijete nove kazne, uvedene su kamere za mjerenje prosječne brzine na autocestama!
Slovenija je počela mjeriti prosječnu brzinu na dionicama autocesta. Slovenija je početkom rujna 2026. uvela mjerenje prosječne brzine na nekoliko dionica autocesta. Obuhvaćene su sljedeće dionice: A1 Logatec–Vrhnika, u smjeru Ljubljane; A2 Ljubljana–Brod–Vodice, u smjeru Kranja; A2: Grosuplje–Ivančna Gorica, u smjeru Novog Mesta. Uskoro bi trebala biti dodana i četvrta mjerna dionica: Podmilj–Ločica na A1.
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Dakle, kamere registriraju vozilo na početku i na kraju nadzirane dionice te na temelju prijeđene udaljenosti i vremena putovanja izračunava prosječnu brzinu. Dionica Logatec–Vrhnika zatvorena je mjerna dionica, dok su Ljubljana–Brod–Vodice i Grosuplje–Ivančna Gorica otvorene dionice s ulazima i izlazima.
Vozila koja prerano napuste otvorenu dionicu ili na nju uđu nakon početka mjerenja neće biti obuhvaćena mjerenjem jer nedostaje jedna od dvije potrebne vremenske registracije. Ako vas na slovenskoj autocesti uhvate da vozite 20 km/h iznad ograničenja, prijeti vam kazna od 40 eura. Ako ograničenje prekoračite za više od 50 km/h, kazna postaje znatno veća i iznosi najmanje 1200 eura. Ograničenje brzine na slovenskim autocestama iznosi 130 km/h, piše ADAC.de, a prenosi Revija HAK.
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