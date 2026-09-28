U susjedstvu prijete nove kazne, uvedene su kamere za mjerenje prosječne brzine na autocestama!

Vozila koja prerano napuste otvorenu dionicu ili na nju uđu nakon početka mjerenja neće biti obuhvaćena mjerenjem jer nedostaje jedna od dvije potrebne vremenske registracije. Ako vas na slovenskoj autocesti uhvate da vozite 20 km/h iznad ograničenja, prijeti vam kazna od 40 eura. Ako ograničenje prekoračite za više od 50 km/h, kazna postaje znatno veća i iznosi najmanje 1200 eura. Ograničenje brzine na slovenskim autocestama iznosi 130 km/h, piše ADAC.de, a prenosi Revija HAK.