NESREĆA U SESVETAMA
Maloljetni vozač se zabio u auto pripitog mladića. U bolnici završilo petero tinejdžera
U prometnoj nesreći u Sesvetama ozlijeđeno je šest osoba, među kojima je jedan maloljetnik teško ozlijeđen, nakon što je maloljetni vozač bez položenog vozačkog ispita izgubio nadzor nad automobilom.
Oglas
U nedjelju oko 2 sata u mjestu Budenec na području Sesveta stariji maloljetnik vozio je automobil zadarskih registarskih oznaka Ulicom Budenečki put prema sjeveroistoku, iako nije imao pravo samostalno upravljati vozilom jer nije položio vozački ispit.
U automobilu je bilo više osoba od dopuštenog broja, odnosno vozač i petero putnika – četvorica maloljetnika i 20-godišnjak. Nitko od njih tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, priopćila je PU zagrebačka.
Oko 250 metara južnije od raskrižja s Ulicom Dominićev odvojak, vozač je ušao u desni zavoj, no brzinu nije prilagodio stanju i karakteristikama ceste. Izgubio je nadzor nad automobilom i prešao u suprotni smjer.
Nakon sudara oba automobila sletjela s kolnika
Tada je naletio na automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji mladi vozač. On je u organizmu imao 0,57 g/kg alkohola, a kretao se prema jugozapadu te je, skrećući udesno što bliže rubu kolnika, pokušao izbjeći sudar.
Nakon udara automobil zagrebačkih registarskih oznaka odbačen je udesno, sletio je s kolnika na mekani teren odnosno kanal slivnih voda te se prevrnuo na desni bok.
Automobil zadarskih registarskih oznaka također je nakon sudara sletio s kolnika. U nekontroliranom kretanju zanosio se i rotirao, a istočno od kolnika stražnjim je dijelom udario u stablo te se potom prevrnuo na desni bok.
Šestero ozlijeđenih
U nesreći je ozlijeđeno svih petero maloljetnika i 20-godišnjak iz automobila zadarskih registarskih oznaka. Trojici maloljetnika liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, dvojici u Klinici za dječje bolesti, dok je 20-godišnjak zbrinut u Kliničkoj bolnici Merkur.
Policija navodi da je jedan maloljetnik teško ozlijeđen, dok su ostali putnici zadobili lakše ozljede.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas