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NESREĆA U SESVETAMA

Maloljetni vozač se zabio u auto pripitog mladića. U bolnici završilo petero tinejdžera

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N1info
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28. ruj. 2026. 11:02
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Ilustracija: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

U prometnoj nesreći u Sesvetama ozlijeđeno je šest osoba, među kojima je jedan maloljetnik teško ozlijeđen, nakon što je maloljetni vozač bez položenog vozačkog ispita izgubio nadzor nad automobilom.

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U nedjelju oko 2 sata u mjestu Budenec na području Sesveta stariji maloljetnik vozio je automobil zadarskih registarskih oznaka Ulicom Budenečki put prema sjeveroistoku, iako nije imao pravo samostalno upravljati vozilom jer nije položio vozački ispit.

U automobilu je bilo više osoba od dopuštenog broja, odnosno vozač i petero putnika – četvorica maloljetnika i 20-godišnjak. Nitko od njih tijekom vožnje nije koristio sigurnosni pojas, priopćila je PU zagrebačka.

Oko 250 metara južnije od raskrižja s Ulicom Dominićev odvojak, vozač je ušao u desni zavoj, no brzinu nije prilagodio stanju i karakteristikama ceste. Izgubio je nadzor nad automobilom i prešao u suprotni smjer.

Nakon sudara oba automobila sletjela s kolnika

Tada je naletio na automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 19-godišnji mladi vozač. On je u organizmu imao 0,57 g/kg alkohola, a kretao se prema jugozapadu te je, skrećući udesno što bliže rubu kolnika, pokušao izbjeći sudar.

Nakon udara automobil zagrebačkih registarskih oznaka odbačen je udesno, sletio je s kolnika na mekani teren odnosno kanal slivnih voda te se prevrnuo na desni bok.

Automobil zadarskih registarskih oznaka također je nakon sudara sletio s kolnika. U nekontroliranom kretanju zanosio se i rotirao, a istočno od kolnika stražnjim je dijelom udario u stablo te se potom prevrnuo na desni bok.

Šestero ozlijeđenih

U nesreći je ozlijeđeno svih petero maloljetnika i 20-godišnjak iz automobila zadarskih registarskih oznaka. Trojici maloljetnika liječnička je pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, dvojici u Klinici za dječje bolesti, dok je 20-godišnjak zbrinut u Kliničkoj bolnici Merkur.

Policija navodi da je jedan maloljetnik teško ozlijeđen, dok su ostali putnici zadobili lakše ozljede.

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Teme
nesreća sesvete prometna nesreća prometna u sesvetama sesvete

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