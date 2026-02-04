puno radno vrijeme
Špika o radu umirovljenika: Ne uzima se pola mirovine, nego cijela
N1 Hrvatska
|
04. velj. 2026. 12:51
| Novi dan
|
0komentara
Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o životnom standardu umirovljenika te radu na puno radno vrijeme i, u tom slučaju, oduzimanju pola mirovine.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 27 min.
Najnovije
Tehnologija
|
prije 41 min.|
Oglas
Oglas