Špika o radu umirovljenika: Ne uzima se pola mirovine, nego cijela

04. velj. 2026. 12:51

Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o životnom standardu umirovljenika te radu na puno radno vrijeme i, u tom slučaju, oduzimanju pola mirovine.

