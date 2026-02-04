Špika o radu umirovljenika: Ne uzima se pola mirovine, nego cijela

Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno (BUZ) Milivoj Špika gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o životnom standardu umirovljenika te radu na puno radno vrijeme i, u tom slučaju, oduzimanju pola mirovine.

Podijeli

Oglas