"ne treba stvarati paniku"

Stručnjak o onečišćenju zraka: "Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike..."

author
N1 Hrvatska
|
14. stu. 2025. 12:37

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Razgovarali su o (ne)kvaliteti zraka u Zagrebu i potencijalnim štetnim posljedicama udisanja istog za sve građane.

Teme
Bruno Cvetković N1TV VIDEO video

