Stručnjak o onečišćenju zraka: "Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike..."

Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Razgovarali su o (ne)kvaliteti zraka u Zagrebu i potencijalnim štetnim posljedicama udisanja istog za sve građane.

