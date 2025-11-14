"ne treba stvarati paniku"
Stručnjak o onečišćenju zraka: "Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike..."
N1 Hrvatska
|
14. stu. 2025. 12:37
| Novi dan
|
0komentara
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Razgovarali su o (ne)kvaliteti zraka u Zagrebu i potencijalnim štetnim posljedicama udisanja istog za sve građane.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 11 min.
Najnovije
Oglas
Oglas