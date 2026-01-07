Oglas

"Previše smo se izložili"

Troskot: Hrvatska treba napustiti Koaliciju voljnih

N1 Info
07. sij. 2026. 11:40

O Koaliciji voljnih, Europskoj uniji, američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, ali i o tome što nas politički, gospodarski i vojno čeka u 2026. godine razgovarali smo sa saborskim zastupnikom Mosta Zvonimirom Troskotom u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.

