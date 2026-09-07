OPASNI OTPAD
Troskot o prosvjedu u Zagrebu: Bačićeva izjava da će sanacija biti skupa je ponižavanje građana
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot je u Novom danu kod Hrvoja Krešića komentirao subotnji prosvjed "Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku" te se osvrnuo na problem opasnog otpada u Gospiću.
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