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"SUDBINA PROROKA"

Uzinić: Oni koji su govorili istinu onima koji istinu nisu željeli čuti, uvijek su imali problema

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16. srp. 2026. 09:53
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Peti Mediteranski teološki susreti u Lovranu bili su prilika za razgovor našeg Hrvoja Krešića s njihovim domaćinom, riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. Naglasio je kako je propovijedanje mira i dijaloga u vremenu rata jedini način da postignemo i živimo mir

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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