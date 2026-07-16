"SUDBINA PROROKA"
Uzinić: Oni koji su govorili istinu onima koji istinu nisu željeli čuti, uvijek su imali problema
Peti Mediteranski teološki susreti u Lovranu bili su prilika za razgovor našeg Hrvoja Krešića s njihovim domaćinom, riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem. Naglasio je kako je propovijedanje mira i dijaloga u vremenu rata jedini način da postignemo i živimo mir
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