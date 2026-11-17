Profesor na Sveučilištu Sjever i kolumnist portala Index Goran Vojković gostovao je kod Nine Kljenak u emisiji Novi dan, gdje je, među ostalim, govorio o stanju u hrvatskim bolnicama i psihijatrijskim ustanovama te upozorio na ozbiljne propuste u postupanju prema pacijentima, o kojima godinama upozorava i Vijeće Europe.

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