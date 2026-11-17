ograničenja ribolova
Pobuna protiv novih ograničenja: "Ako nestanu ribari, nestat će i dio identiteta Visa"
Trideset profesionalnih ribara s otoka Visa jednoglasno je odbacilo prijedlog novih zona zabrane i ograničenja ribolova koje je predložilo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Upozoravaju da bi takve mjere mogle ugroziti egzistenciju brojnih otočnih obitelji, a posebno ih ljuti što tijekom pripreme prijedloga s njima nitko nije razgovarao.
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Odluka je donesena na sastanku Ceha ribara otoka Visa 13. studenoga. Ribari se protive uvođenju zona potpune zabrane ribolova na područjima Brusnika, Jabuke, Čivana, Galijule i Palagruže, kao i ograničenjima istočno od Visa koja bi se odnosila na sidrenje pasivnih ribolovnih alata te sportski i rekreacijski ribolov.
Ugrožena egzistencija otočnih obitelji
Prema procjenama Ceha ribara, od ribarstva živi oko 30 posto obitelji na Visu. Predložene zabrane obuhvaćaju područja na kojima viški ribari love desetljećima, a za mnoge od njih, koji koriste manje brodove i selektivne ribolovne alate, odlazak na udaljenija lovišta nije jednostavno rješenje, piše Morski.hr.
Veće udaljenosti značile bi i veće troškove, veći rizik te manje mogućnosti za rad. Posljedice bi, upozoravaju, osjetile cijele obitelji, a dugoročno bi se dodatno otežali opstanak tradicionalnog ribarstva i zadržavanje mladih na otoku.
Posebno problematičnim smatraju to što Ministarstvo tijekom pripreme prijedloga nije konzultiralo profesionalne ribare koji najbolje poznaju lokalna lovišta i uvjete ribolova. Pozivaju se i na Zakon o otocima, koji prepoznaje njihove razvojne posebnosti i potrebu za posebnim pristupom u donošenju odluka.
"Nismo protiv zaštite mora"
Viški ribari ističu da njihovo protivljenje predloženim mjerama ne znači da ne podržavaju zaštitu prirode. Podsjećaju da su upravo oni bili među začetnicima inicijative za zaštitu Jabučke kotline, jednog od važnijih primjera očuvanja ribljeg fonda na Jadranu.
Smatraju da mjere zaštite moraju biti utemeljene na znanstvenim spoznajama, ali i iskustvu ljudi koji desetljećima rade na moru.
"Nismo protiv zaštite mora. Ali, ne može se štititi more tako da se zanemare ljudi koji od njega žive", poručuju iz Ceha ribara.
Od Ministarstva sad traže da njegovi predstavnici dođu na Vis i razgovaraju s njima prije donošenja konačnih odluka. Predlažu i osnivanje zajedničke radne skupine u kojoj bi, uz predstavnike Ministarstva, sudjelovali Institut za oceanografiju i ribarstvo te profesionalni ribari s otoka.
Cilj je pronaći rješenje koje će omogućiti obnovu morskih ekosustava, ali i očuvati ribarstvo i egzistenciju otočnih obitelji.
"Ne tražimo da se more ne štiti. Tražimo da se more štiti zajedno s nama, a ne bez nas. Jer ako nestanu ribari, nestat će i dio identiteta otoka Visa", zaključuju viški ribari.
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