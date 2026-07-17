Oglas

"PROTOKOL JE POLITIKA"

Vučićev ples na žici: Kovač objasnio zašto Europa tolerira "dvotračnu igru" Srbije

author
N1 Info
|
17. srp. 2026. 13:11
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Miro Kovač, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, komentirao je politiku i probleme Donalda Trumpa i stanje u SAD-u te status Aleksandra Vučića i Srbije u Francuskoj i EU, odnosno među velikim silama

Oglas

Teme
miro kovač n1 tv video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ