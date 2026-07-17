"PROTOKOL JE POLITIKA"
Vučićev ples na žici: Kovač objasnio zašto Europa tolerira "dvotračnu igru" Srbije
Bivši HDZ-ov ministar vanjskih poslova Miro Kovač, u Novom danu kod naše Nine Kljenak, komentirao je politiku i probleme Donalda Trumpa i stanje u SAD-u te status Aleksandra Vučića i Srbije u Francuskoj i EU, odnosno među velikim silama
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SK
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