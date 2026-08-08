PROVEDEN OČEVID
Slavonski Brod: Pronađeno tijelo muškarca, sumnja se na nasilnu smrt
U Operativno-komunikacijskom centru policije Policijske uprave brodsko-posavske 7. kolovoza oko 23,16 sati, zaprimljena je dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka.
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Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim, navodi se u priopćenju Policijske uprave brodsko-posavske.
Proveden je očevid i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, dodaje se u priiopćenju.
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