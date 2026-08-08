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PROVEDEN OČEVID

Slavonski Brod: Pronađeno tijelo muškarca, sumnja se na nasilnu smrt

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Hina
|
08. kol. 2026. 06:58
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

U Operativno-komunikacijskom centru policije Policijske uprave brodsko-posavske 7. kolovoza oko 23,16 sati, zaprimljena je dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka.

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Zbog sumnje da je smrt nastupila kao posljedica nasilne smrti, policijski službenici su na mjestu događaja uhitili osobu koja se dovodi u svezu s navedenim, navodi se u priopćenju Policijske uprave brodsko-posavske.

Proveden je očevid i kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih detalja i okolnosti događaja, dodaje se u priiopćenju.

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Teme
nasilna smrt slavonski brod

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