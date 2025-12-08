Glavina: 5,7 milijuna eura za prvih 45 projekata za uključivanje djece u sport

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je prvu Odluku o odabiru projektnih prijedloga na trajno otvoreni javni poziv "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sport" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus, a čija ukupna alokacija iznosi 26,3 milijuna eura.
Oglas
45 projekata
Cilj ovog Poziva je uključivanje što većeg broja dionika iz sektora sporta s ciljem pružanja potpore aktivnostima unapređenja kvalitete života za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, djece i mladih s problemima u ponašanju i djece s teškoćama u razvoju, a prvom Odlukom odabrano je 45 projekata vrijednih 5,7 milijuna eura, navodi se u priopćenju MINTS-a.
"Za ovaj Poziv primarno smo bili osigurali 19 milijuna eura, međutim s obzirom na ogroman interes koji je izazvao, povećali smo alokaciju na više od 26 milijuna eura.
Kroz ove projekte želimo poboljšati pristup i sudjelovanje djece i mladih u sportskim sadržajima te povećati dostupnost besplatnih sportskih sadržaja i zbog toga nas veseli što ima toliki broj spremnih projekata, kojima se to može i ostvariti", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te dodao kako je ovo samo nastavak aktivnosti, koje Ministarstvo sufinancira putem ovog Fonda.
Uključeno više od 360 parasportaša
"Ovaj poziv nadograđuje se na projekt „Jačanje sustava parasporta u RH“ gdje su sredstva ciljano namijenjena i dodijeljena Hrvatskom paraolimpijskom odboru. Svi ovi projekti imaju važnu ulogu u jačanju i dodatnoj promociji kako parasporta tako i općenito sporta djece i mladih u Hrvatskoj.
Zadovoljstvo je vidjeti kako se zahvaljujući prvom pozivu projektne aktivnosti provode diljem Hrvatske uz uključenost više od 360 parasportaša i više od 50 stručnih parasportskih djelatnika, a s ovim novim projektima te brojke će biti još puno veće. Svako ulaganje u hrvatski sport i parasport ulaganje je u budućnost, u generacije koje dolaze", zaključio je Glavina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas