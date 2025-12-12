Kad može Maradona... Leo Messi dobija statuu od 20 metara

U Kalkuti će biti otkriven kip visok čak 20 metara, posvećen argentinskom nogometašu Lionelu Messiju.
Indijski mediji objavili su da se tom prilikom očekuje dolazak slavnog Argentinca u glavni i najveći grad indijske savezne države Zapadni Bengal.
U Kalkuti već vlada prava euforija. Kip, postavljen u blizini Sportskog kluba Shri Bhumi, prikazuje 38-godišnjeg Messija kako drži trofej Svjetskog prvenstva 2022. osvojen u Kataru. S 20 metara, bit će to najviši Messijev spomenik na svijetu.
Ne postoji veći kip
"Ne postoji veći kip posvećen Messiju. Ovdje ima puno navijača. Ljudi su govorili: 'Imamo kip Maradone, pa zašto ne bismo imali i kip Messija?' Uostalom, Maradona, Ronaldinho i Emiliano Martinez su već dolazili ovdje", rekao je Sujit Bose, ministar Zapadnog Bengala i predsjednik Sportskog kluba Shri Bhumi.
Svečanost otkrivanja planirana je za subotu, 13. prosinca, a objavljeno je da će Messija pratiti njegovi suigrači iz Inter Miamija - Urugvajac Luis Suárez i Argentinac Rodrigo De Paul.
