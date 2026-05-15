Premijer Plenković najavio podršku Vatrenima u Torontu: "Gledamo da odemo na drugu utakmicu grupe"

Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je u petak da će nazočiti utakmici Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Paname, koja je na rasporedu 23. lipnja u Torontu, što bi se preklapalo s njegovim službenim posjetom Kanadi.

"U ovom trenutku gledamo da odemo na drugu utakmicu grupe u Kanadi. Dogovaramo bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Carneyjem", izjavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske tijekom boravka na FIBA 3x3 World Tour košarkaškom natjecanju u Zadru.

Premijer Plenković je poznat kao zaljubljenik u košarku, a pohvalio je organizaciju natjecanja u tzv. uličnoj košarci koja je stekla status olimpijskog sporta.

"Ovo je super. Košarka 3×3 postaje sve popularniji olimpijski sport. Drago mi je da je ovaj World Tour došao u Zadar. Mislim da to popularizira košarku", rekao je Plenković te istaknuo dugogodišnju košarkašku tradiciju Zadra i Dalmacije.

“Kod nas se svugdje igra košarka, ali u Zadru se igra sjajna košarka desetljećima. Basket se u Dalmaciji igra oduvijek."

Premijer je pohvalio i podršku lokalnih i državnih institucija organizaciji turnira i istaknuo da ovakva natjecanja pozitivno utječu na približavanje sporta mlađim generacijama.