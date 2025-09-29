5000 lovaca u odstrelu divljih svinja: U ovim dijelovima se ubijaju sve jedinke

Što se tiče Parka prirode Kopački rit, Vlajčić je podsjetio kako je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dalo dozvolu za odstrel divljih svinja na biološki minimum od deset posto populacije na tome području, ali da na lovištima, koja su u sastavu Parka prirode, vrijedi naredba o potpunom odstrelu divljih svinja.