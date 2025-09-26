Plenković: Za suzbijanje ASK-a ključno je strogo ispunjavanje propisanih mjera

Za suzbijanje afričke svinjske kuge ključno je strogo pridržavanje pripisanih biosigurnosnih mjera, rekao je u petak na sjednici Vlade premijer Andrej Plenković.
"Ova bolest ne predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje (...) , međutim nažalost osim životinjskim putem i čovjek može biti prijenosnik virusa, pa pozivamo sve, prvotno one koji su u kontaktu sa životinjama, da se strogo pridržavaju propisanih biosigurnosnih mjera čije unapređenje je jedini način da se virus ne prenosi", rekao je Plenković.
Stoga će Vlada, kako je rekao, u predstojećem razdoblju raditi na obrani hrvatskog svinjogojstva i domaće proizvodnje i to ograničavanjem širenja bolesti, pojačavajući veterinarske i sanitarne inspekcije, kako bi se osiguralo poštivanje biosigurnosnih pravila.
Ujedno će se, kako je rekao, ulagati u podizanje biosigurnosnih standarda - od malih proizvođača do velikih farmi - koje čine okosnicu domaćeg svinjogojstva.
Plenković smatra kako treba povećati i napore u borbi protiv ilegalnog uzgoja i uvoza koji je, kako je rekao, i dalje jedan od glavnih uzročnika širenja bolesti.
Prema podacima koje je iznio, zaključno s 25. rujna, zabilježeno je 41 izbijanje afričke svinjske kuge na gospodarstvima, a u 39 slučajeva je potvrđeno i kod divljih svinja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
