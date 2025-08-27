Međutim, političar CDU-a također je pozvao na bržu obradu sumnjivih slučajeva od strane Vojne kontraobavještajne službe te na brzu i učinkovitu provedbu sigurnosnih provjera. "Proces se mora hitno ubrzati, jer je neprihvatljivo da sumnjivi slučajevi, a posebno novi zahtjevi, moraju predugo čekati na potreban pregled od strane Vojne kontraobavještajne službe", rekao je parlamentarni povjerenik za oružane snage. "Vojna kontraobavještajna služba igra središnju ulogu u identificiranju rizika i stoga mora biti opremljena za brzo i učinkovito ispunjavanje svojih zadataka", kaže on.