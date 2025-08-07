Policija spriječila napad na Bundestag, uhićeni pripadnici ekstremne desničarske skupine

Njemačka policija je na nekoliko lokacija diljem zemlje u četvrtak uhitila trojicu pripadnika tzv. pokreta „Građana Reicha“ koje se sumnjiči za pripremanje terorističkih napada.
„Policija je jutros uhitila trojicu pripadnika tzv. pokreta ‚Građani Reicha' koje se sumnjiči za udruživanje u terorističku skupinu s ciljem rušenja ustavnog poretka Njemačke“, priopćio je Bavarski pokrajinski ured za borbu protiv kriminala.
Akcija je provedena na tri lokacije u Bavarskoj, Saskoj i Tirinškoj.
Uhićeni prema navodima vlasti pripadaju grupi okupljenoj oko samozvanog princa Heinricha XIII. Reussa koji se smatra predvodnikom skupine. On se, kao i 26 drugih članova ove skupine, od uhićenja krajem 2022. nalazi u pritvoru. Sudi im se na nekoliko lokacija u Njemačkoj.
Danas uhićenima se predbacuje da su u više navrata na nekoliko streljana u Bavarskoj vježbali pucanje iz kratkog i dugog oružja. Prema sadašnjim saznanjima istrage, vježbanje je obavljeno u sklopu priprema za nasilno rušenje ustavnog poretka Njemačke. Između ostalog je planiran i oružani napad na njemački Bundestag.
Tijekom današnje akcije su pronađeni i predmeti koji, kako je priopćeno, potpadaju pod zakon o posjedovanju oružja.
Skupina „Građani Reicha“ je nepovezani pokret s više grupa a svima je zajedničko nepriznavanje Ustavnog poretka SR Njemačke.
Oni se zalažu za Njemačku s granicama koje sadrže i nekadašnja područja istočne Pruske i Šleske koja se danas nalaze u sklopu Poljske.
Pripadnici „Građana Reicha“ također ne priznaju dokumente SR Njemačke a u sukob sa zakonom dolaze i zbog neplaćanja poreza.
Vlasti polaze od toga da trenutačno ovom pokretu pripada oko 25.000 osoba a njih oko 1.500 se vode kao ekstremni desničari koji su spremni i na primjenu sile.
