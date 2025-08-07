Policija spriječila napad na Bundestag, uhićeni pripadnici ekstremne desničarske skupine

Danas uhićenima se predbacuje da su u više navrata na nekoliko streljana u Bavarskoj vježbali pucanje iz kratkog i dugog oružja. Prema sadašnjim saznanjima istrage, vježbanje je obavljeno u sklopu priprema za nasilno rušenje ustavnog poretka Njemačke. Između ostalog je planiran i oružani napad na njemački Bundestag.