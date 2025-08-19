Žestoke kritike iz Njemačke: Kina omogućava Rusiji voditi rat protiv Ukrajine

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul je oštro kritizirao Kinu zbog pružanja ključne potpore Rusiji u njezinu ratu protiv Ukrajine.
Njegova kritika dolazi uoči sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa, njegova ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog i drugih europskih čelnika, na kojem će se raspravljati o sukobu Moskve i Kijeva.
"Rat je omogućen ključnom kineskom potporom Rusiji", rekao je Wadephul tijekom posjeta Japanu pa nastavio:
"Osamdeset posto roba dvojne namjene koje Rusija koristi dolazi iz Kine. Istodobno, Kina je najveći kupac ruske nafte i plina. A to je razvoj koji, naravno, ne ide masovno protiv samo naših europskih sigurnosnih interesa, već i protiv interesa naših partnera u Indo-Pacifiku."
Kritična politika prema Kini
Trump je ranije prijetio sekundarnim sankcijama protiv zemalja koje kupuju rusku energiju te je najavio carinu od 25 posto na Indiju zbog kupovine ruske nafte, uz još jednu carinu od 25 posto zbog trgovinskih napetosti. Međutim, do sada se suzdržao od poduzimanja takvih mjera protiv Kine.
Wadephul, prenosi Politico, je dodao da ponašanje Pekinga pokazuje da Kina propovijeda principe neintervencije i teritorijalnog integriteta, ali ih u stvarnosti podriva.
Njegove izjave naglašavaju kako nova njemačka vlada vodi kritičnu politiku prema Kini, zadržavajući tvrđi stav prijašnje ministrice Annalene Baerbock, koja je kineskog predsjednika Xi Jinpinga nazvala diktatorom, i udaljavajući se od blagoga pristupa dugogodišnje kancelarke Angele Merkel.
Njemački ministar je također istaknuo kako Sjeverna Koreja šalje streljivo i vojnike Rusiji, što, prema mišljenju stručnjaka, ne bi bilo moguće bez kineskog odobrenja.
"Ako Rusija danas ispaljuje sjevernokorejske topničke granate na Ukrajinu, onda to potkopava sigurnosni poredak u Europi, ali također narušava ravnotežu snaga u Aziji. Jer, jasno je da se Rusija zahvaljuje Sjevernoj Koreji za ovu pomoć prijenosom tehnologije i stručnog znanja", rekao je.
"Ozbiljne posljedice"
Govoreći ranije novinarima u Tokiju, Wadephul je također upozorio na zabrinjavajuće razvojne događaje u Tajvanskom tjesnacu i Južnokineskom moru, gdje Peking otvoreno, opetovano prijeti jednostrano promijeniti status quo i pomaknuti svoje granice.
"Međutim, jedno je jasno, načelo zabrane uporabe sile, sadržano u Povelji Ujedinjenih naroda, vrijedi, a svaka eskalacija u ovom osjetljivom čvorištu međunarodne trgovine imala bi ozbiljne posljedice za globalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo."
