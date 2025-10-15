Novi udar na online trgovine, ovi proizvodi će morati imati digitalnu putovnicu

Vijeće Europske unije odobrilo je nova pravila za regulaciju sigurnosti igračaka, uvodeći digitalnu putovnicu proizvoda radi bolje sljedivosti igračaka koje se prodaju putem interneta te zabranjujući kemijske tvari štetne za djecu.
Primjeri poput zviždaljke kupljene od kineskog globalnog trgovca koja može predstavljati rizik od gušenja i davljenja zbog duge vrpce, sluzi koja sadrži bor koji može oštetiti reproduktivni sustav, te magnetskih igračaka koje se mogu progutati, navedeni su u studiji udruge Toy Industries of Europe o sigurnosnim pravilima EU-a, piše Euronews.
Sve igračke će morati imati digitalnu putovnicu
Kako bi se to riješilo, prema novim pravilima odobrenima u ponedjeljak, sve će igračke morati imati digitalnu putovnicu proizvoda, koja će potrošačima i regulatorima omogućiti provjeru usklađenosti svake igračke s europskim zakonima.
Uvoznici će morati predati digitalne putovnice proizvoda na granicama EU-a, uključujući i one za igračke koje se prodaju putem interneta. Novi IT sustav provjeravat će sve digitalne putovnice proizvoda na vanjskim granicama EU-a i identificirati pošiljke koje zahtijevaju detaljniju carinsku kontrolu.
Europski parlament sada mora odobriti tekst prije nego što pravila stupe na snagu, a nova će se pravila u potpunosti primjenjivati nakon prijelaznog razdoblja od 4,5 godine, kako bi industrija imala vremena prilagoditi se novim zahtjevima.
"Važan prvi korak prema poboljšanju"
„Ovo će pojednostaviti postupke protiv nesigurnih igračaka u EU-u i osigurati da svi proizvođači igračaka mogu pošteno konkurirati“, navodi se u priopćenju Vijeća EU-a.
Sylvia Maurer, direktorica za koordinaciju zagovaranja u potrošačkoj organizaciji BEUC, izjavila je za Euronews da je uvođenje digitalne putovnice proizvoda važan prvi korak prema poboljšanju sljedivosti igračaka te učinkovitijoj tržišnoj i carinskoj kontroli.
Međutim, dodala je kako bi „vlasti trebale imati mogućnost pozvati internetske platforme na odgovornost za neusklađene igračke koje se prodaju putem njihovih platformi, kada se ne može identificirati drugi odgovorni gospodarski subjekt“.
Studije pokazale kako mnoge igračke ne zadovoljavaju sigurnosne standarde
Razne studije pokazale su da mnoge igračke kupljene izvan Europe, uglavnom putem internetskih platformi, ne zadovoljavaju sigurnosne standarde EU-a.
BEUC-ovo vlastito istraživanje o Temuu tvrdi da je kineska internetska trgovina „ulazna točka za opasne proizvode u Europi“.
Temu je već dulje vrijeme pod istragom zbog kršenja europskih propisa. U srpnju ove godine Europska komisija utvrdila je da platforma krši Zakon o digitalnim uslugama (DSA) jer nije adekvatno procijenila rizike od ilegalnih proizvoda koji se prodaju na njezinoj web stranici.
