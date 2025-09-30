predsjednik USUD-a
Šeparovićev osvrt na mandat: "Donijeli smo oko 40 odluka protiv vlasti"
Predsjednik Ustavnog suda kojemu mandat ističe 12. listopada Miroslav Šeparović u razgovoru za Dnevnik HTV-a govori o svom nasljedniku, odlasku dijela sudaca sa sjednice i svom radu na čelu Suda.
"Kad završe izbori, za mene kvote ne postoje"
"Po meni, profesor Frane Staničić je odlično rješenje. On je ugledni član akademske zajednice. Ima zavidno akademsko obrazovanje, stručne i znanstvene radove. Ima upravljačko iskustvo. Prema tome, ja mislim da će on biti odličan predsjednik", kazao je Miroslav Šeparović.
Govorio je i o tome da je uz Staničića izabrana i njegova zamjenica, sutkinja Maša Marochini Zrinski, iz kvote oporbe.
"Kad završe izbori, za mene kvote više ne postoje. Radi se o hrvatskim ustavnim sucima. Upravo smo htjeli izborom profesora Staničića i profesorice Marokini-Zrinski, različitih svjetonazora, poslati poruku stabilnosti i poruku da ustavni suci nisu delegati političkih stranaka i da ovo nije Sabor", kazao je Šeparović.
"Odlazak dijela sudaca sa sjednice, nedopustivo"
Miroslav Šeparović komentirao je i odluku petero sudaca da napuste sjednicu prije glasanja.
"Ne odobravam takvo ponašanje. Smatram da je to nedopustivo. I ne vidim nijedan opravdani razlog. Kolege su mogli istaknuti nekog drugog i o tome bi se glasovalo. Meni 12. listopada ističe i sudački i predsjednički mandat. Sud ne može funkcionirati bez predsjednika. Prema tome, predsjednik suda se morao izabrati", poručio je.
Dodao je kako nema razloga dovoditi u pitanje legitimitet.
"U pozadini priče je ta priča o takozvanom legitimitetu. Kao da mi, suci koji odlazimo, nemamo pravo birati predsjednika. To nije točno. Ako možemo donositi najteže odluke, zašto ne bismo birali predsjednika?", upitao je.
Refleksije o mandatu
Osvrnuo se i na svoj mandat i kritike koje su često dolazile s oporbene strane.
"Teško je, naravno, suditi o sebi. Ako smo i griješili, ako sam ja griješio, onda te griješke sigurno nisu bile namjerne i nisu bile politički motivirane. Dao sam sve od sebe i odlazim ispunjen i ponosan što sam obavljao ovu dužnost", kazao je Šeparović.
Tvrdnje da je Sud donosio odluke u korist vladajućih okarakterizirao je kao "potpuno neopravdane".
"Analiza je pokazala da smo donijeli oko 40 odluka protiv vlasti. Mi nismo bili ni za vlast ni za oporbu, nego smo sudili temeljem Ustava i zakona. Ako smo donosili odluku u korist vladajućih, to znači da su bili u pravu. Kad nisu bili u pravu, ukidali smo bez milosti", kazao je.
Kao primjere odluka naveo je pitanja prekida trudnoće, udomiteljstva istospolnih osoba, izbornih jedinica, gospodarenja otpadom i drugih tema.
-"Što bismo mi trebali sad rušiti vlast? Pa nije uloga Ustavnog suda da ruši vlast. Vlada se ruši u Saboru, a vlast se mijenja na izborima. I to je bit cijele priče", nastavio je.
Planovi nakon odlaska
Šeparović je najavio da se povlači iz aktivnog sudjelovanja u pravosuđu.
"Vratit ću se vjerojatno u nekakvu 'light' varijantu odvjetništva. Više ću se posvetiti svojim unucima i rodnoj Korčuli, ali mislim da ću se malo baviti i pisanjem znanstvenih radova", kazao je.
