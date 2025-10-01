Inflacija u rujnu 4,2 posto

Inflacija je, nakon što je u siječnju iznosila četiri posto, u veljači 3,7, a u ožujku i travnju po 3,2 posto, počela ubrzavati svoj rast na godišnjoj razini, pa je u svibnju iznosila 3,5 posto, u lipnju 3,7 posto, a u srpnju 4,1 posto. U kolovozu je također iznosila 4,1 posto, čime je prekinut tromjesečni trend ubrzavanja inflacije na godišnjoj razini, no u rujnu je tako opet došlo do blagog bržeg rasta.