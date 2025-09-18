Ivanković: Stvoreni su svi elementi da inflacija bude oko četiri posto, jako je neugodna

Novi paket mjera komentirao je i Ivanković: "Inflacija je vrag i postoje objektivni uzroci te inflatorna očekivanja koja su važna. U Hrvatskoj se očekuje da će inflacija rasti. Kada počnete razmišljati da to nije tako strašno, to je rečeno jer se boje. Inflacija zahvaća dijelove i širi se, ako se s time na vrijeme ne suočite onda će nas zahvatiti do one razine kada će vam biti puno teže. Čini mi se da su zauzeli politiku da možda inflatorna očekivanja nisu razorna. Stvorena su očekivanja, mjere su dio paketa tih očekivanja i one će se odraziti, svi imaju opravdanja zašto da dignu cijene, kupci su već čuli opravdanja, stvoreni su svi elementi da inflacija bude oko četiri posto, a ona je jako neugodna. Može se dogoditi da će biti na toj razini."