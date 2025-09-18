Deveti paket mjera
Ivanković: Stvoreni su svi elementi da inflacija bude oko četiri posto, jako je neugodna
Nakon što je Vlada donijela novi paket mjera Andrej Plenković je sa svojim ministrima, ali i velikim gospodarskim izaslanstvom, otišao u Japan. Tamo će boraviti u Tokiju, sresti se s premijerom i prijestolonasljednikom, a nakon toga otići u Osaku gdje će posjetiti EXPO 2025. O tome je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića govorio politički ekonomist i urednik portala ideje.hr Željko Ivanković.
Hoće li se dogoditi iskorak u gospodarskim odnosima između Hrvatske i Japana? "To se nikad ne zna i ne ovisi o posjetu u tolikoj mjeri. Ne bih htio biti negativan, svaki posjet Japanu za političare i gospodarstvenike je pozitivan. To je trodnevni posjet. Plenković voli reći da se u Hrvatskoj živi bolje nego ikada, onda je dobro da vidi zemlju gdje se živi bolje nego igdje i koja je to strašna civilizacijska razlika", govori nam Željko Ivanković.
"Jako korisno za Hrvatsku i premijera"
"Veliku razmjenu materijalnih dobara Hrvatske i Japana ne treba očekivati, ali je dobro da vide najbolje organiziranu zemlju na svijetu. U upravljanju otpadom su dostigli savršenstvo, a Hrvatska ima ogroman problem s upravljanjem otpadom. To znanje bi bilo dobro prenijeti i koristiti se njime u Hrvatskoj, to bi bio ogroman pomak", dodao je.
Ivanković tvrdi da su inovacije u Japanu na najvišoj razini: "Želja da se bude organiziran može se probuditi kada se dođe u Japan i kada vas to impresionira. To je jako korisno za Hrvatsku i hrvatskog premijera, da se to vidi i da se usporedi. Ali nije korisno kako oni predstavljaju i da će netko nešto prodati, teško."
Novi paket mjera
Podsjetimo, Vlada je na sjednici u utorak usvojila deveti paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu, vrijedan 175,4 milijuna eura, koji uključuje i postupno izlaženje iz mjera subvencioniranja energenata, to jest struje, plina i toplinske energije.
Inflacija od četiri posto?
Novi paket mjera komentirao je i Ivanković: "Inflacija je vrag i postoje objektivni uzroci te inflatorna očekivanja koja su važna. U Hrvatskoj se očekuje da će inflacija rasti. Kada počnete razmišljati da to nije tako strašno, to je rečeno jer se boje. Inflacija zahvaća dijelove i širi se, ako se s time na vrijeme ne suočite onda će nas zahvatiti do one razine kada će vam biti puno teže. Čini mi se da su zauzeli politiku da možda inflatorna očekivanja nisu razorna. Stvorena su očekivanja, mjere su dio paketa tih očekivanja i one će se odraziti, svi imaju opravdanja zašto da dignu cijene, kupci su već čuli opravdanja, stvoreni su svi elementi da inflacija bude oko četiri posto, a ona je jako neugodna. Može se dogoditi da će biti na toj razini."
