Kritike premijeru
Ahmetović: Plenković je najvjerniji učenik Kardelja
SDP-ovka Mirela Ahmetović bila je gošća N1 Studija uživo kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarala o novom ministru financija Tomislavu Ćoriću.
Mirela Ahmetović komentirala je izbor novog ministra financija: "Podsjetila bih građane da je Andrej Plenković dobio svoj prvi mandat pod parolom vjerodostojno. Koliko je vjerodostojno od Plenkovića da prije tri mjeseca optuži HNB da je kriv za visoku inflaciju, a onda otkrije i vrbuje, dok je još u stolici vice guvernera i odgovoran za tu inflaciju, Ćorića - najnepopularnijeg ministra u Hrvatskoj, da se vrati u Vladu i da onda skrbi o inflaciji. Vrlo vjerodostojno od Andreja Plenkovića."
"Plenković vrbuje vice guvernera HNB-a"
"Plenković politički vrbuje vice guvernera HNB-a da sjedne u stolicu Vlade. Jučer je Tomislav Ćorić na Odboru sjedio kao vice guverner. Pozvala bih sve Plenkovićeve neovisne institucije u zemlji, ali i izvan zemlje u EU-u, da propitaju neovisnost HNB-a, a i postupanje Plenkovića prema neovisnim institucijama", dodala je.
"Građani su se stopili s činjenicom da je u ovoj zemlji sve moguće i misle da nemaju oružje da se bore za svoju sudbinu. Plenković je višekratnim uzastopnim ponavljanjem, prema učenju Kardelja jer je on njegov najvjerniji učenik, uvjerio građane da je on taj koji odlučuje o njihovoj sudbini", rekla je Ahmetović.
