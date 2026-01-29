Mirela Ahmetović komentirala je izbor novog ministra financija: "Podsjetila bih građane da je Andrej Plenković dobio svoj prvi mandat pod parolom vjerodostojno. Koliko je vjerodostojno od Plenkovića da prije tri mjeseca optuži HNB da je kriv za visoku inflaciju, a onda otkrije i vrbuje, dok je još u stolici vice guvernera i odgovoran za tu inflaciju, Ćorića - najnepopularnijeg ministra u Hrvatskoj, da se vrati u Vladu i da onda skrbi o inflaciji. Vrlo vjerodostojno od Andreja Plenkovića."