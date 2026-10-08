Mia Slafhauzer/PIXSELL

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva prevezli su u četvrtak životno ugroženu trudnicu iz KBC-a Split u KBC Dubrava u Zagrebu te su poručili kako svi hitni medicinski letovi nose veliku odgovornost, no kada se pomaže trudnici odgovornost je još veća, priopćilo je Ministarstvo obrane.

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U akciji su sudjelovali pripadnici 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a prijevoz je obavljen helikopterom Mi-171 Sh.

Četveročlana posada helikoptera HRZ-a poletjela je u 14:02 iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema helidromu Kliničkog bolničkog centra Split gdje je preuzela pacijenticu i medicinski tim.

Helikopter je sletio na helidrom Kliničke bolnice Dubrava u 15:25, a pacijentica je predana na daljnju medicinsku skrb.

Posada helikoptera ističe kako svi hitni medicinski letovi nose veliku odgovornost, a kada se pomaže trudnici odgovornost je još veća.

Na zahtjev nadležnih službi, posada helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva angažirana je radi što bržeg transporta pacijentice u ustanovu u kojoj joj je omogućeno daljnje liječenje i pružanje potrebne zdravstvene skrbi.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, u okviru svojih sposobnosti i na temelju zahtjeva nadležnih institucija, kontinuirano sudjeluje u hitnim medicinskim prijevozima te pruža potporu zdravstvenom sustavu u zbrinjavanju pacijenata kojima je potrebno hitno liječenje u drugoj zdravstvenoj ustanovi, stoji u priopćenju.