Iranski redatelj, dobitnik Zlatne palme, osuđen na više od pet godina zatvora

REUTERS/DANIEL COLE

Iranski redatelj Jafar Panahi, dobitnik Zlatne palme u Cannesu i autor filma "Jedan običan incident", koji je bio nominiran za Oscara, osuđen je u odsutnosti na pet godina i mjesec dana zatvora. Sud u Teheranu izrekao mu je i dodatne kazne, uključujući oduzimanje cjelokupne imovine, dvogodišnju zabranu putovanja i zabranu aktivnosti na društvenim mrežama.

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Prema riječima njegova odvjetnika Mostafe Nilija, presudu je donio Odjel 26 Revolucionarnog suda u Teheranu. Odluka je objavljena bez prethodne obavijesti redatelju o sudskom ročištu, a optužbe na kojima se temelji nova osuda zasad nisu službeno razjašnjene.

Odvjetnik je upozorio i na to da se u sudskim dokumentima navodi kako je Panahi u inozemstvu i nedostupan, iako se u Iran vratio 30. ožujka te se u kolovozu pojavio pred istražnim sudom u drugom predmetu, piše Euronews.

Panahi se trenutačno nalazi u Iranu, a protiv njega su, prema riječima njegova odvjetnika, u tijeku još tri pravna postupka.

Nova presuda nakon osude zbog "propagande protiv režima"

Nova kazna uslijedila je nakon presude iz prosinca 2025., kada je Panahi osuđen na godinu dana zatvora i dvogodišnju zabranu putovanja zbog, kako su vlasti navele, "propagandnih aktivnosti protiv režima". Ta je presuda potvrđena i u žalbenom postupku.

Redatelj se u Iran vratio krajem ožujka, nakon svečanosti dodjele 98. nagrada Oscar, na kojoj je njegov film "Jedan običan incident" bio nominiran u kategoriji najboljeg međunarodnog filma.

Panahi je prošle godine osvojio Zlatnu palmu na Filmskom festivalu u Cannesu upravo za taj film, čime je ponovno privukao međunarodnu pozornost na svoj rad i dugogodišnje sukobe s iranskim vlastima.

U zatvoru je proveo 86 dana, a štrajkom glađu izborio se za slobodu

Panahi je u zatvoru završio nedugo prije snimanja filma Bilo je to samo slučajno, a pušten je nakon što je započeo štrajk glađu.

Tijekom 2022. i 2023. proveo je 86 dana u zloglasnom teheranskom zatvoru Evin. Vlasti su ga teretile za protuvladine aktivnosti povezane sa slučajem iz 2010. godine, kao i zbog prosvjeda protiv zatvaranja njegova prijatelja i kolege, redatelja Mohammada Rasoulofa.

U zatvoru je upoznao aktivista i političkog zatvorenika Mehdija Mahmoudiana. Njih su dvojica poslije surađivala na scenariju za film "Jedan običan incident", triler nadahnut Panahijevim iskustvom zatvora.

Mahmoudian je ponovno uhićen početkom ove godine zbog optužbi za "vrijeđanje vrhovnog vođe" i "propagandu protiv Islamske Republike".

Redatelj koji unatoč zabranama nastavlja snimati filmove

Panahi je u sukobu s iranskim vlastima još od 2003. godine. Dvaput je bio zatvaran, a zbog svojih političkih stavova i optužbi za propagandu protiv države godinama mu je bilo zabranjeno snimanje filmova.

Unatoč pritiscima, nastavio je stvarati i snimati filmove, često bez službenog dopuštenja vlasti. Među njegovim najpoznatijim ostvarenjima su This Is Not a Film, No Bears and Taxi Tehran, koji je 2015. osvojio Zlatnog medvjeda na Berlinaleu.

Njegov film "Jedan običan incident" prati skupinu bivših iranskih zatvorenika koji pokušavaju utvrditi je li muškarac kojeg su susreli njihov nekadašnji tamničar i mučitelj. Suočeni s mogućnošću osvete, moraju odlučiti žele li mu uzvratiti za ono što su pretrpjeli.

Film se bavi posljedicama mučenja, granicama osvete i pitanjem može li čovjek sačuvati vlastitu humanost ako na nasilje odgovori nasiljem.

U kritici filma istaknuto je da je snimljen u tajnosti jer Panahi nije imao dopuštenje vlasti za snimanje. Rezultat je napeta drama koja istražuje cijenu osvete i mogućnost oprosta, uz pitanje može li borba protiv nasilja čovjeka dodatno udaljiti od vlastite ljudskosti.